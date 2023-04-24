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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 20:24

Врач Аветисова заявила, что при ожогах нельзя принимать горячий душ и смазывать кожу йодом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Мария Аветисова заявила, что при ожогах нельзя принимать горячий душ и смазывать кожу йодом.

«Выделяют несколько степеней ожогов. При ожоге первой степени повреждается верхний слой кожи. Появляется краснота, болезненность при контакте, присутствует зуд, небольшой отек. При ожоге второй степени поражается не только верхний слой кожи, но и дерма. Появляется сильная краснота, выраженный отек тканей, пузыри, заполненные прозрачной жидкостью, болевые ощущения, может повышаться температура тела. Ожог третьей и четвертой степени — обугливание (некроз) кожи, подкожной жировой клетчатки, мышц, костей. При ожогах категорически нельзя повторно контактировать с провоцирующим фактором, не рекомендуется принимать горячий душ, растирать, скрабировать поврежденную кожу. Также не следует наносить на место травматизации лейкопластыри, смазывать кожу спиртсодержащими средствами, йодом, зеленкой, маслами, жирами. Противопоказано травмировать кожу, отрывать корки, самостоятельно вскрывать пузыри, также не нужно загорать на солнце. Самостоятельно можно лечить ожоги первой и второй степени, если краснота и пузыри расположены на ограниченном участке, нет признаков ухудшения общего состояния и подъема температуры. В остальных случаях необходимо обратиться за помощью к врачам», — приводит слова Аветисовой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1574566
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