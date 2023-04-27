Врач Аскольская назвала избыточное газообразование признаком рака яичников

Врач Светлана Аскольская назвала избыточное газообразование признаком рака яичников.

«Исследования позволяют предположить, что болезнь возникает из-за повреждения поверхностного коркового слоя яичников во время овуляции. При этом раковые клетки зарождаются не в самом яичнике, а в фаллопиевых трубах. Причинами тому служат хронические воспалительные процессы. С ростом опухоли симптоматика становится более заметной: живот увеличивается в объемах при общем похудании. Опухоль давит на соседние органы, что вызывает учащенное или затрудненное мочеиспускание или запоры. Также могут появляться кровяные выделения из половых путей. Единственный способ лечения опухолей яичников — хирургическое вмешательство. Если опухоль была злокачественная, то пациентке кроме хирургического лечения надо пройти курс химиотерапии. Удаляются также доброкачественные образования яичников, потому что они в любой момент могут переродиться в онкологию», — приводит слова Аскольской Life.ru.