ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 15:30

Врач Аплетаева рассказала, как алкоголь выводит из организма витамин B

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Врач-диетолог Марина Аплетаева рассказала, что этиловый спирт вывозит из организма витамин B, который принимает непосредственное участие в синтезе лейкоцитов. Эти клетки на начальном этапе борются с вирусными инфекциями.

«Происходит снижение количества этих клеток крови, лейкоцитов, которые являются основными в нашей иммунной активности в борьбе с вирусом. Причем повысить их бывает возможно только путем приема препаратов группы B», — цитирует врача Life.ru.

Она отметила, что этанол снижает количество антител, оказывая влияние на белковую составляющую организма. Также снижается синтез антител и ослабевает иммунитет.

Источник: https://life.ru/p/1355722
Здоровье
0
Читайте также
Обыкновенное чудо ЦСКА-1998: армейцы выиграли 14 матчей из 15 и разгромили «Спартак»
Игрок клуба НФЛ перенес остановку сердца во время матча. Он в критическом состоянии
Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами
Источник сообщил об убийстве пьяными наемниками троих военных ВСУ
В Москве арестован обвиняемый в жестоком убийстве своей возлюбленной мужчина
Рогозин отправил послу Франции ранивший его осколок от снаряда гаубицы Caesar
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач назвала вредные сладости для детей
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости