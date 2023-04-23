Стиль жизни
Есть Не болеть Тренироваться Узнавать Смотреть
Подглядывать
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 16:25

Врач Андросова рассказала, что влажная защитная маска поможет при смоге

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Врач Елена Андросова рассказала, что влажная защитная маска поможет при смоге.

«Смог — это загрязнение воздуха вредными веществами при определенных погодных условиях. Эти вещества оказывают сильное раздражающее действие на слизистые дыхательных путей и глаз. Во избежание возникновения и обострения патологии дыхательной и сердечно-сосудистой систем необходимо защитить себя от негативного влияния смога на организм. Нужно стараться держать двери и окна плотно закрытыми, особенно в ночные и утренние часы, так как в это время концентрация вредных веществ в воздухе максимальна. При открытых форточках — затягивать их мокрой марлей или тканью. Также следует употреблять большое количество жидкости, овощей и фруктов и максимально ограничить курение. На период смога лучше отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки, особенно на открытом воздухе. Если же есть необходимость выйти на улицу, то следует надеть маску, смоченную водой, так как влага будет удерживать вредные частицы и не даст им попасть внутрь при дыхании», — приводит слова Андросовой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1573677
0
Читайте также
В Красном море потерялось судно с россиянами
В США допустили уменьшение помощи Украине из-за слов Макрона о КНР
MWM назвал российский фрегат с ракетами «Циркон» самым опасным кораблем флота РФ
«РВ» показала кадры с последствиями удара ВС РФ по базе иностранных наемников
Популярное видео
Немировски — новый тренер «Сибири»
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Гатиятулина не уволили из «Трактора»
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Кошмар в юниорском хоккее
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Капризова удалили до конца матча за драку
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Авангард» может остаться без звезд
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дерматолог назвала 5 нетрадиционных способов лечения, которые лишь усугубят вашу аллергию

Врач Богатырев предупредил об опасностях самолечения цистита
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости