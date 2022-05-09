Мясников перечислил правила здорового питания

Врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы «О самом главном» перечислил несколько важных правил здорового и вкусного питания.

«Обязательно тщательно пережевывайте еду, чтобы напитать ее слюной, обеспечив тем самым начало пищеварительного процесса в ротовой полости. Не пропускайте завтрак, так как это будильник для организма», — заявил теледоктор.

Рекомендуется также добавить в ежедневный рацион питания салаты. По словам врача, он заправляет их подсолнечным нерафинированным маслом, которое полезно, однако калорийно. Не стоит злоупотреблять солью. Можно заменить ее перцем или лимонным соком.

Пища и напитки должны быть нормальной температуры, чтобы избежать болезней желудка и кишечника. В противном случае способен развиться рак пищевода.

Мясников также советует отказаться от длительного хранения продуктов и покупки полуфабрикатов.