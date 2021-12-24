Врач Агапкин назвал продукт, снижающий риск развития деменции

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал о пользе скумбрии. По его словам, употребление этой рыбы поможет избежать опасной болезни.

«Скумбрия богата витамином В12, дефицит которого в организме человека приводит к деменции. Для сравнения в горбуше витамина В12 содержится в четыре раза меньше», — сказал Агапкин.

Также в программе отметили, что в этой рыбе помимо важного витамина содержится еще и большое количество жирных кислот. Они нужны организму для профилактики атеросклероза.