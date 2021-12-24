Врач Агапкин назвал продукт, снижающий риск развития деменции
09:00
Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал о пользе скумбрии. По его словам, употребление этой рыбы поможет избежать опасной болезни.
«Скумбрия богата витамином В12, дефицит которого в организме человека приводит к деменции. Для сравнения в горбуше витамина В12 содержится в четыре раза меньше», — сказал Агапкин.
Также в программе отметили, что в этой рыбе помимо важного витамина содержится еще и большое количество жирных кислот. Они нужны организму для профилактики атеросклероза.
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