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Сегодня, 10:10

ВОЗ делает благополучный прогноз относительно COVID-19

Ольга Стрельникова
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Тедрос Аданом Гебреисус, возглавляющий Всемирную организацию здравоохранения, по прошествии более чем двух лет с начала COVID-19 заявил, что человечество «начинает видеть проблески света в конце туннеля». С таким заявлением он выступил в этот понедельник.

Гебреисус призвал не снижать бдительность и продолжать исследования, «чтобы мы могли понять, как этот вирус эволюционирует».

Главным способом решения проблемы COVID-19 Всемирная организация здравоохранения по-прежнему видит вакцинацию. Приоритетными категориями в этом плане являются специалисты, относящиеся к сфере медицины, и люди пожилого возраста.

Однако говорить о стопроцентной победе над COVID-19 Гебреисус считает преждевременным.

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