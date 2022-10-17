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В России зафиксирован новый грипп H3N2

Ольга Стрельникова
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В России впервые зафиксирован новый вид гриппа H3N2, относящегося к типу А. Предположительно завезен он из Египта. Об этом заявил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Гриппозная инфекция — это особо выделенное острое инфекционное заболевание, которое поражает дыхательную систему», — говорит эксперт.

Особую осторожность стоит проявлять детям и беременным женщинам, пожилым людям и людям с ослабленным иммунитетом, а также имеющим хронические заболевания. «Для групп риска это достаточно тяжелая инфекция», — предупреждает вирусолог.

На данный момент ситуация с гриппом осложняется активностью различных штаммов ковидной инфекции.

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