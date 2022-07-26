В России на 4,5 процента снизилась смертность онкобольных за последние три года

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что в России за последние три года уровень смертности пациентов с онкологией снизился.

«Начиная с 2019 года реализуется федеральный проект. По его предварительным итогам, произошло снижение показателей смертности населения от рака на 4,5 процента за последние три года. Это отличный результат для тяжелого заболевания», — приводит слова Мурашко ТАСС.

Также, по словам министра, на 8,6 процента произошло снижение одногодичной летальности у больных онкологией.

Отмечается, что в период пандемии коронавируса онкология занимает второе место в рейтинге смертности.