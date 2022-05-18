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Сегодня, 08:00

В Роспотребнадзоре заявили, что в России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19

Галина Глазко
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Офис Роспотребнадзора.
Фото Global Look Press

В пресс-релизе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщили, что в России продолжается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Снижение интенсивности эпидемического процесса наблюдается уже 13 недель, однако темпы снижения заболеваемости падают. Россиянам также нужно продолжать соблюдать профилактику коронавируса», — заметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Отмечается, что за 19 недель этого года в нашей стране было зафиксировано 32 140 случаев заболевания COVID-19. На 100 тысяч населения приходится 21,9 пациента.

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