В Роспотребнадзоре рассказали, сколько дней в среднем болеют COVID-19

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила, что в среднем пациенты болеют COVID-19 около 11 дней.

«Болезнь может длиться до 28 дней, но после 14-го дня она связана с развившимися осложнениями. В некоторых случаях симптомы осложнений остаются от трех месяцев до полугода, а иногда и дольше. В среднем болеют 11 дней, но некоторые могут выздороветь всего за пару суток», — цитирует специалиста РИА Новости.

Также она отметила, что болезнь будет протекать легче и завершится быстрее, если при контакте с зараженным находиться в маске, а после прополоскать горло и тщательно вымыть руки и лицо.

Младший научный сотрудник клинического отдела института Дарья Хавкина в свою очередь сообщила, что длительность заболевания зависит от правильности лечения и организма человека.