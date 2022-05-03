В Роспотребнадзоре назвали способы профилактики мышиной лихорадки

Специалист Роспотребнадзора Татьяна Савицкая рассказала, как не заразиться на даче мышиной лихорадкой, которая поражает почки. Переносчиками этой инфекции являются мыши.

«Вирус выделяется из организма мышей с мочой и выделениями. Человек может заразиться при вдыхании пыли, при земляных и хозяйственных работах в поле и огороде, а также в любом помещении, где есть грызуны. Возможно заражение и при употреблении загрязненных выделениями грызунов продуктов или воды, контактным путем. При этом от человека к человеку болезнь не передается», — приводит слова специалиста радио Sputnik.

Отмечается, что болезнь поражает кровеносные сосуды, нервную систему, внутренние органы, но больше всего страдают почки. Симптомами являются высокая температура, головная и мышечная боль, жажда и небольшой кашель. Также может появиться сыпь на коже, носовые и кишечные кровотечения.

Рекомендуется после зимы проводить тщательную уборку в четырехслойной марлевой маске, в рукавицах или резиновых перчатках на садовых участках и в домах. Для влажной уборки используйте дезинфицирующие средства. Постельные принадлежности и одежду стоит хорошо просушить на солнце.