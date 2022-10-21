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В одном из регионов России отменена обязательная вакцинация от COVID-19

Ольга Стрельникова
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В Липецкой области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса.

Благодаря снижению роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Липецкой области, вышло постановление местных властей об отмене обязательной вакцинации. Главным государственным санитарным врачом по Липецкой области Владимиром Коротковым издано постановление об отмене обязательной вакцинации от коронавируса.

«Недельные показатели заболеваемости за последние две недели составляли менее 100 человек на 100 тысяч населения, темп прироста за последние 3 недели отрицательный (от -31% до -52%)», — говорится в заявлении Роспотребнадзора по данному региону.

76,6% взрослого населения Липецкой области прошли вакцинацию хотя бы одной прививкой, а 25,6% имеют опыт курса повторной вакцинации. Тем не менее, в виду ожидаемого распространения сезонных инфекций, Роспотребнадзор рекомендует не отказываться от прививок против COVID-19, а также от гриппа. Особенно внимательным стоит быть тем, кто входит в группу риска.

Коронавирус
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