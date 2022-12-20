В Москве врачи успешно удалили с тела пациента опухоль весом 24 килограмма

Хирурги столичного центра Блохина удалили с тела нижегородца огромную опухоль весом почти в 24 килограмма.

Как сообщает Life.ru, новообразование росло в организме 22-летнего Михаила на протяжении 15 лет. Опухоль появилась у пациента еще в семь лет. Обратившись в больницу, семья Михаила услышала от врачей Нижнего Новгорода, что причин для беспокойства нет: новообразование доброкачественное и неоперабельное. Однако оно продолжало расти, и медиков, которые взялись бы за эту операцию, было найти непросто.

Практически 15 лет родители Михаила вели поиски хирургов. К несчастью, образование к этому времени достигло огромных размеров: Михаилу было тяжело передвигаться и сидеть. Проблемы приносил даже выбор одежды.

«Он приехал к нам с огромным образованием. Это мягкотканное образование исходило из мягких тканей спины, ягодичной области и бедер. То есть такой огромный мешок, около 25 килограммов, который, к сожалению, у него рос достаточно давно», — рассказал Life.ru хирург-онколог Ренат Валиев.

Операция по удалению образования длилась семь часов. За это время парень потерял почти пять литров крови. Сложность вмешательства заключалась в том, что в опухоли были патологические сосуды толщиной с палец, но, к счастью, все прошло успешно. Скоро юноша вернется в родной город.