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В Минздраве рассказали о самых вредных блюдах на новогоднем столе

08:00
Новогодний стол. Фото Global Look Press
Новогодний стол. Фото Global Look Press

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян напомнил, что умеренное потребление блюд поможет избежать проблем с желудком.

«Сами по себе праздничные блюда на новогоднем столе не принесут вреда, но важнее, сколько человек съедает. Положил две чайные ложки оливье и съел — все. А если человек будет его есть столовыми ложками из миски или кастрюли, то, конечно, будет удар и по печени, и по желудку. Фактически это мощное вредное воздействие.

Жирное, особенно животные жиры (колбасы, ветчина) лучше минимизировать всем. Взял прозрачный кусочек колбасы, понюхал, съел — и хватит. Особенно это касается тех, у кого есть какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта", — отметил диетолог в разговоре с «Москвой 24».

Также он рекомендует воздержаться от холодца, солений, а больше есть овощей, фруктов и зелени.

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Галина Глазко все материалы автора
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