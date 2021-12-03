В Минздраве рассказали о самых вредных блюдах на новогоднем столе

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян напомнил, что умеренное потребление блюд поможет избежать проблем с желудком.

«Сами по себе праздничные блюда на новогоднем столе не принесут вреда, но важнее, сколько человек съедает. Положил две чайные ложки оливье и съел — все. А если человек будет его есть столовыми ложками из миски или кастрюли, то, конечно, будет удар и по печени, и по желудку. Фактически это мощное вредное воздействие.

Жирное, особенно животные жиры (колбасы, ветчина) лучше минимизировать всем. Взял прозрачный кусочек колбасы, понюхал, съел — и хватит. Особенно это касается тех, у кого есть какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта", — отметил диетолог в разговоре с «Москвой 24».

Также он рекомендует воздержаться от холодца, солений, а больше есть овощей, фруктов и зелени.