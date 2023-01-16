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Сегодня, 20:00

В эфире программы «Жить здорово!» назвали продукты, восстанавливающие печень

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik.

Терапевт и ведущая Елена Малышева, офтальмолог Михаил Коновалов и специалист по психологии питания Дарья Валентинова в эфире программы «Жить здорово!» рассказали о продуктах, способствующих восстановлению печени. «Есть три уникальных продукта для печени. Первый — красный грейпфрут. В нем содержится нарингин, который улучшает барьерную функцию желудочно-кишечного тракта и помогает снизить риски развития цирроза печени», — пояснила специалист по питанию.

Елена Малышева подчеркнула неимоверную пользу куркумы для здоровья печени. Куркумин в ее составе обладает противовоспалительными свойствами, а также избавляет от плохого холестерина и токсического воздействия алкоголя. Но важно помнить, что суточная норма пряности не более 12,5 г, что равно одной ложке.

Пользу, по словам экспертов, принесет и богатый глутатионом шпинат. Он помогает нейтрализовать токсины. Наригин и куркумин усиливают действие глутатиона, поэтому максимальную пользу эти три продукта принесут при совместном употреблении.

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Елена Малышева
Здоровье
Питание
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