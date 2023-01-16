В эфире программы «Жить здорово!» назвали продукты, восстанавливающие печень

Терапевт и ведущая Елена Малышева, офтальмолог Михаил Коновалов и специалист по психологии питания Дарья Валентинова в эфире программы «Жить здорово!» рассказали о продуктах, способствующих восстановлению печени. «Есть три уникальных продукта для печени. Первый — красный грейпфрут. В нем содержится нарингин, который улучшает барьерную функцию желудочно-кишечного тракта и помогает снизить риски развития цирроза печени», — пояснила специалист по питанию.

Елена Малышева подчеркнула неимоверную пользу куркумы для здоровья печени. Куркумин в ее составе обладает противовоспалительными свойствами, а также избавляет от плохого холестерина и токсического воздействия алкоголя. Но важно помнить, что суточная норма пряности не более 12,5 г, что равно одной ложке.

Пользу, по словам экспертов, принесет и богатый глутатионом шпинат. Он помогает нейтрализовать токсины. Наригин и куркумин усиливают действие глутатиона, поэтому максимальную пользу эти три продукта принесут при совместном употреблении.