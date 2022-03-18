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В Eat This Not That! назвали эффекты отказа от алкоголя

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Шампанское.
Фото Global Look Press

Американское издание Eat This, Not That! опубликовало статью, в которой говорится, что произойдет с организмом человека при полном отказе от алкоголя. Специалисты отмечают, что алкоголь разрушает не только печень, но и другие органы.

У тех, кто регулярно выпивает, нарушается работа центральной нервной системы, а соответственно не достигается фазы быстрого сна. По этой причине организм не может полноценно восстановиться.

При исключении горячительных напитков наладится сон и укрепится иммунитет. Более того, у непьющих алкоголь снижается риск развития разных видов рака, улучшается состояние сердечно-сосудистой системы и печени.

Многие также забывают, что алкогольные напитки высококалорийные. Из-за этого можно легко набрать лишний вес.

Вино. 10 причин отказаться от алкоголя

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