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25 апреля, 10:00

Ученые заявили, что растительные масла способны генерировать вызывающие рак токсины

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Самым полезным маслом является оливковое.
Фото Global Look Press

Сотрудники британского университета Де Монфорта заявили, что растительное масло способно генерировать токсины, которые увеличивают риск развития рака. Их заключения опубликовали в Daily Express. Как отмечают эксперты, при нагреве выше необходимого уровня в составе продукта начинают формироваться альдегиды.

Считается, что животные жиры опаснее из-за того, что они повышают уровень холестерина в крови, однако и растительные масла также нельзя считать полностью полезными.

Исследование проводили на продуктах подсолнечника, кукурузы и сои, а также на пальмовом масле. По итогу рапсовое и кокосовое масло оказались более полезными для человека, так как после жарки доля вредных веществ в еде оказалась значительно ниже. Наиболее безопасным маслом оказалось оливковое.

Отмечается, что не все медики согласны с результатами данного исследования. Прием растительных масел помогает усвоить жирорастворимые витамины.

Специалисты рекомендуют употреблять не&nbsp;растительное, а&nbsp;оливковое масло. Диетолог назвал семь видов растительных масел, от которых стоит отказаться

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