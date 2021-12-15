В чем вред шпротов? Ответила нутрициолог
07:00
Нутрициолог Анна Четверикова рассказала, почему популярная новогодняя закуска вредна.
«Многие думают, что шпроты — это вид рыбы. На самом деле под этим словом вы получаете обычную каспийскую тюльку, салаку, молодь сельдей и другую мелкую рыбу. Это продукт копчения — сочетание термообработки продукта и обработки его древесным дымом, а это очень вредно.
Шпроты могут содержать бензапирен (один из самых опасных канцерогенов), который может накапливаться в организме, оказывая негативное воздействие на геном клетки. Еще у них и очень высокая калорийность», — приводит РИА «Новости» слова Четвериковой.
Также специалист отметила, что шпроты содержат добавочную соль.
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