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В чем вред шпротов? Ответила нутрициолог

12:00
В чем вред шпротов? Ответила нутрициолог. Фото ТАСС
В чем вред шпротов? Ответила нутрициолог. Фото ТАСС

Нутрициолог Анна Четверикова рассказала, почему популярная новогодняя закуска вредна.

«Многие думают, что шпроты — это вид рыбы. На самом деле под этим словом вы получаете обычную каспийскую тюльку, салаку, молодь сельдей и другую мелкую рыбу. Это продукт копчения — сочетание термообработки продукта и обработки его древесным дымом, а это очень вредно.

Шпроты могут содержать бензапирен (один из самых опасных канцерогенов), который может накапливаться в организме, оказывая негативное воздействие на геном клетки. Еще у них и очень высокая калорийность", — приводит слова Четвериковой РИА «Новости».

Также специалист отметила, что шпроты содержат добавочную соль.

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Галина Глазко все материалы автора
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