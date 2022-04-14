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Врач рассказал об опасности употребления позеленевшего картофеля

Галина Глазко
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Позеленевший картофель нельзя есть.
Фото Global Look Press

Врач Станислав Мальцев рассказал о том, что употребление позеленевшего картофеля может привести к отравлению.

Важно хранить прошлогодний картофель в полной темноте. Попадание прямых солнечных лучей на овощ образует соланин, являющийся ядом. Срезание части картофеля не решит проблему.
«Термической обработкой это вещество также практически не разрушается. То есть не надо думать, что можно срезать часть, потом отварить в кипятке — и все ядовитые вещества уничтожатся. Ничего подобного», — приводит слова врача радио Sputnik.
Даже употребление картофеля, который позеленел всего на четверть, может спровоцировать токсическое отравление.

Картофель. Картофель: насколько он полезен и как часто его можно есть?

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/20220413/kartofel-1783122249.html
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