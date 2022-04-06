В чем вред лапши для заваривания? Рассказала врач

Врач-диетолог и эндокринолог Полина Королева заявила, что лапша быстрого приготовления в упаковке значительно увеличивает риск развития рака. При этом особый вред несет не сама лапша, а упаковка, в которой заваривается продукт.

«Упаковка состоит из полимерного материала. Нагревание в ней может провоцировать выделение токсических веществ, которые вызывают злокачественные образования», — приводит слова эксперта «Газета.Ru».

В связи с этим врач рекомендует заваривать лапшу в керамической или стеклянной посуде. Стоит также стараться реже есть пищу быстрого приготовления. Взрослым допускается употреблять ее не чаще раза в неделю, а детям — единожды в месяц.

Осторожным нужно быть людям с проблемами ЖКТ, ожирением и диабетикам.