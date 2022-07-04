Врач назвала главный вред колбасы

Врач-терапевт Елена Игнатикова рассказала о вреде колбасы. По ее словам, в России принято есть на завтрак бутерброды с колбасой и молочные сосиски с гарниром. Однако это питание неправильное, так как колбасные изделия состоят из переработанного мяса и содержат большое количество соли.

«Переработанное мясо увеличивает риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, включая также инсульт и инфаркт. Риск увеличивается за счет добавок, например соли. Количество потребляемой соли мы должны контролировать. В сутки допускается употребление не более пяти граммов соли, при этом в 100 граммах колбасы содержится половина суточной нормы», — приводит слова специалиста радио Sputnik.

Также отмечается, что мясо в колбасе не всегда бывает качественным. Часто в нее добавляют несвежее мясо, куриную кожу и жирные части.

Употреблять колбасу стоит один раз в неделю.

Заменить ее в блюдах можно бужениной, вареной курицей, свининой или говядиной. Для бутербродов можно запечь куриную грудку со специями и нарезать.