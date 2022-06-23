В чем вред холодного кофе? Рассказала врач

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала о вреде летних напитков. В жаркую погоду многие предпочитают пить смузи, молочные коктейли и кофе со льдом. Как отмечает специалист, такие напитки утоляют жажду, но не всем их можно употреблять.

«Неважно, холодный кофе или горячий, он будет провоцировать изжогу у тех, кто ей страдает. Также холодные напитки не стоит употреблять пациентам с панкреатитом. Да и при регулярном распитии кофе со льдом возможно обострение гастрита», — приводит слова эксперта Telegram-канал «Абзац».

Смузи не рекомендуется пить людям с проблемами кишечника, потому что большая доза клетчатки в холодном виде вызывает обострение. В свою очередь молочный коктейль не стоит пить людям с акне, так как данный напиток провоцируют угревую сыпь.

Врач также отмечает, что в жару не стоит пить алкоголь. От пива и крепких напитках лучше отказаться. По ее словам, самым безопасным из алкогольных напитков в летнюю погоду является белое сухое вино. Однако употреблять можно не больше одного бокала.