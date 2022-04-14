В чем вред аспирина? Рассказала Елена Малышева

Телеведущая врач Елена Малышева и кардиохирург Герман Гандельман в новом выпуске программы «Жить здорово» рассказали о вреде ацетилсалициловой кислоты (аспирина). Обычно этот препарат принимается как жаропонижающее и противовоспалительное средство.

«От аспирина могут быть желудочные кровотечения, это все-таки препарат с рисками», — заявила Малышева.

Гандельман в свою очередь отметил, что препараты на основе ацетилсалициловой кислоты запрещается употреблять детям. У людей до 18 лет есть риск развития печеночной недостаточности.

При этом отмечается, что в критических ситуациях аспирин помогает. Например, при сердечном приступе можно разжевать таблетку.