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В чем вред аспирина? Рассказала Елена Малышева

Малышева предупредила о вреде аспирина
Галина Глазко
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Аспирин не рекомендуется употреблять детям.
Фото Global Look Press

Телеведущая врач Елена Малышева и кардиохирург Герман Гандельман в новом выпуске программы «Жить здорово» рассказали о вреде ацетилсалициловой кислоты (аспирина). Обычно этот препарат принимается как жаропонижающее и противовоспалительное средство.

«От аспирина могут быть желудочные кровотечения, это все-таки препарат с рисками», — заявила Малышева.

Гандельман в свою очередь отметил, что препараты на основе ацетилсалициловой кислоты запрещается употреблять детям. У людей до 18 лет есть риск развития печеночной недостаточности.
При этом отмечается, что в критических ситуациях аспирин помогает. Например, при сердечном приступе можно разжевать таблетку.

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