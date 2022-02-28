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В чем польза жимолости? Рассказали ученые

Раскрыты неожиданные свойства жимолости
Галина Глазко
Цветы жимолости.
Фото Global Look Press

В журнале Nutrients ученые из Университета Нортумбрии (Northumbria University) опубликовали результаты своего исследования о жимолости. Как оказалось, эта ягода способна улучшить результаты бегунов на выносливость.

Эксперимент проводился на двух группах добровольцев. Одна группа употребляла экстракт жимолости в течение некоторого времени, а другая — плацебо. По итогу всем предложили пробежать марафон. Те, кто пил экстракт ягоды, пробежали его на 2 процента быстрее.

Специалисты также отмечают, что ягоды голубой жимолости полны полезных свойств. Например, она богата антоцианом, способным улучшать кислородный обмен в крови, именно поэтому организм эффективнее распределяет свои ресурсы.

Замороженные ягоды. Замороженные ягоды: польза и вред для организма
Источник: https://www.mdpi.com/2072-6643/14/4/780
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