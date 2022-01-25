В чем польза зеленой гречки? Рассказала специалист

Нутрициолог Юлия Половинская рассказала подробнее о пользе зеленой гречки. По ее словам, такая крупа наиболее полезна, чем коричневая. В ней содержится большое количество витаминов.

«Зеленая гречка — то же зерно гречихи, но только без термообработки, за счет которой оно не теряет своих витаминов. Поэтому в зеленой гречке пользы больше, чем в обычной. Полезна зеленая гречка всем», — приводит слова Половинской РИА «Новости».

Специалист отмечает, что в зеленой гречке много клетчатки, которая способствует процессам пищеварения и хорошо усваивается организмом. Помимо этого такая крупа содержит антиоксиданты, что положительно влияет на состояние организма, улучшает иммунную систему и замедляет процессы старения.