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В чем польза зеленой гречки? Рассказала специалист

Специалист рассказал, в чем польза зеленой гречки
Галина Глазко
Зеленая гречка.

Нутрициолог Юлия Половинская рассказала подробнее о пользе зеленой гречки. По ее словам, такая крупа наиболее полезна, чем коричневая. В ней содержится большое количество витаминов.

«Зеленая гречка — то же зерно гречихи, но только без термообработки, за счет которой оно не теряет своих витаминов. Поэтому в зеленой гречке пользы больше, чем в обычной. Полезна зеленая гречка всем», — приводит слова Половинской РИА «Новости».

Специалист отмечает, что в зеленой гречке много клетчатки, которая способствует процессам пищеварения и хорошо усваивается организмом. Помимо этого такая крупа содержит антиоксиданты, что положительно влияет на состояние организма, улучшает иммунную систему и замедляет процессы старения.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220124/grechka-1769134188.html
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