В чем польза ягоды боярышника? Рассказали врачи

Издание Express опубликовало статью, в которой говорится о пользе ягоды боярышника. Врачи в ней сообщают, что при регулярном ее употреблении человек может продлить себе жизнь. Ягоды боярышника способны снизить кровяное давление и уменьшить риск сердечного приступа.

Эти плоды, по словам специалистов, снижают уровень холестерина. Их исследование также показало, что боярышник обладает противовоспалительными свойствами и богат антиоксидантами, пектинами и флавоноидами.

Однако специалисты отмечают, что один боярышник не сможет предотвратить все риски. Для здоровья организма необходимо отказаться от всех вредных продуктов и напитков, уменьшить количество соленого и сладкого в рационе.