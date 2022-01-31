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Сегодня, 11:30

В чем польза ягоды боярышника? Рассказали врачи

Врачи рассказали, в чем польза ягоды боярышника
Галина Глазко
Ягоды боярышника.
Фото Global Look Press

Издание Express опубликовало статью, в которой говорится о пользе ягоды боярышника. Врачи в ней сообщают, что при регулярном ее употреблении человек может продлить себе жизнь. Ягоды боярышника способны снизить кровяное давление и уменьшить риск сердечного приступа.

Эти плоды, по словам специалистов, снижают уровень холестерина. Их исследование также показало, что боярышник обладает противовоспалительными свойствами и богат антиоксидантами, пектинами и флавоноидами.

Однако специалисты отмечают, что один боярышник не сможет предотвратить все риски. Для здоровья организма необходимо отказаться от всех вредных продуктов и напитков, уменьшить количество соленого и сладкого в рационе.

Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1557834/how-to-live-longer-hawthorn-berry-lower-blood-pressure
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