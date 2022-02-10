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В чем польза воды с лимоном? Ответил эксперт

Нутрициолог перечислила полезные свойства воды с лимоном
Галина Глазко

Нутрициолог Наталья Кунская перечислила полезные свойства воды с лимоном. По ее словам, этот напиток способен помогать организму в борьбе с вирусными заболеваниями, а также жидкость участвует в синтезе коллагена, усвояемости железа, цинка и других минералов.

«Пить воду с лимоном рекомендуется за 30 минут до еды и не больше двух-трех стаканов в день. Не стоит пить воду с лимоном натощак, лучше начните день с пары стаканов чистой воды без добавок», — приводит слова нутрициолога РИА «Новости».

Также специалист отмечает, что этот напиток поможет нормализовать пищеварение, выработать соляную кислоту в желудке и помочь секреции желчи.

Кунская напоминает, что не стоит запивать водой еду, так как это затруднит переваривание пищи.

Источник: https://ria.ru/
Здоровье
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