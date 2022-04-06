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Сегодня, 08:00

Шеф-повар рассказал о пользе супов для организма

Галина Глазко
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Супы быстро придают сил человеку.
Фото Global Look Press

Шеф-повар и эксперт по качеству пищевых продуктов Евгений Данко рассказал о пользе супов для здоровья. По его словам, бульоны и супы способны достаточно быстро придать сил.

«Жидкая пища нужна и полезна, потому что она содержит необходимые вещества, которые мгновенно усваиваются», — приводит слова эксперта «Радио 1».

Как отмечает эксперт, без хорошего супа не обходится ни одна нормальная диета. Также важно соблюдать правила приготовления, чтобы блюда было и полезное, и вкусное.

Данко порекомендовал попробовать суп из боровиков. Для это нужно взять грибы и отварить их отдельно от супа. Затем на сковороде обжарить лук и остывшие грибы. Параллельно в кастрюле нужно сварить овощной или куриный бульон. Затем соединить бульон, грибы, морковь, картофель и зелень.

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Источник: https://radio1.news/article/shef-povar-podelilsya-retseptom-zolotogo-supa-iz-borovikov/
Здоровье
Питание
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