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Гинзбург рассказал о пользе супов при похудении

Галина Глазко
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Супы позволяют дольше оставаться сытыми.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе супов. По его словам, это блюдо позволяет дольше оставаться сытым.

«Суп сравнительно низкокалориен, если сравнивать его со вторыми блюдами. При этом он достаточно сытный. Когда человек включает в питание суп, у него калорийность питания снижается. И не зря многие гастроэнтерологи и диетологи рекомендуют пищу запивать, а суп и запивать не нужно», — приводит слова эксперта URA.RU.

Врач также отмечает пользу супа для ЖКТ, так как это блюдо не раздражает желудок. Помимо этого, супы хорошо перевариваются.

При этом они бывают разных видов — крупяные, молочные, рыбные или мясные.

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Источник: https://ura.news/news/1052566847?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Михаил Гинзбург
Здоровье
Питание
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