Гинзбург рассказал о пользе супов при похудении

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе супов. По его словам, это блюдо позволяет дольше оставаться сытым.

«Суп сравнительно низкокалориен, если сравнивать его со вторыми блюдами. При этом он достаточно сытный. Когда человек включает в питание суп, у него калорийность питания снижается. И не зря многие гастроэнтерологи и диетологи рекомендуют пищу запивать, а суп и запивать не нужно», — приводит слова эксперта URA.RU.

Врач также отмечает пользу супа для ЖКТ, так как это блюдо не раздражает желудок. Помимо этого, супы хорошо перевариваются.

При этом они бывают разных видов — крупяные, молочные, рыбные или мясные.