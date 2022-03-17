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Мясников рассказал о пользе и вреде селена

Галина Глазко
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Яйца богаты селеном.
Фото Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы «О самом главном» рассказал подробнее о селене (Se).

«Этот микроэлемент важен для иммунной системы, щитовидной железы, синтеза белка и работы печени. Помимо этого селен препятствует развитию диабета, онкологии и заболеваний сердца», — сказал Мясников.

Однако, по словам Мясникова, существует риск передозировки селена. Это касается не только употребления добавок с веществом, но и некоторых продуктов, которые богаты селеном.

Признаками передозировки этим микроэлементом являются хронический понос, ломкость ногтей, выпадение волос и нарушение когнитивной функции.

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Здоровье
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