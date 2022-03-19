ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 12:00

Гинзбург назвал продукт для замедления старения

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Пророщенная фасоль.
Фото cookpad.com

Врач-диетолог и телеведущий Михаил Гинзбург в новом выпуске программы «О самом главном» рассказал, что пророщенная фасоль способна замедлить процесс старения.

По словам специалиста, именно такой продукт богат растительным белком. Употреблять ее стоит всем людям, старше 40 лет.

«Растительный белок эффективно замедляет процессы старения. Детям и молодым людям важнее употреблять животный белок, который можно найти в мясе, рыбе и яйцах», — сказал Гинзбург.

Врач также отмечает, что животный белок особенно полезен, когда люди растут и развиваются.

Ранее Гинзбург развеял миф о пользе детокса.

Как сохранить молодость при помощи спорта? Как сохранить молодость при помощи спорта?

Здоровье
Питание
0
Читайте также
«Формула-1» снова стартует скандально: отрезают россиян и призывают допустить болеющих ковидом
Пережил нокдаун и артиллерию тренера Уайлдера. Сергей Харитонов победил Малика Скотта, но больше разочаровал 
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач Мосли назвал эффективные упражнения для борьбы с лишним весом
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости