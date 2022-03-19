Гинзбург назвал продукт для замедления старения

Врач-диетолог и телеведущий Михаил Гинзбург в новом выпуске программы «О самом главном» рассказал, что пророщенная фасоль способна замедлить процесс старения.

По словам специалиста, именно такой продукт богат растительным белком. Употреблять ее стоит всем людям, старше 40 лет.

«Растительный белок эффективно замедляет процессы старения. Детям и молодым людям важнее употреблять животный белок, который можно найти в мясе, рыбе и яйцах», — сказал Гинзбург.

Врач также отмечает, что животный белок особенно полезен, когда люди растут и развиваются.

Ранее Гинзбург развеял миф о пользе детокса.