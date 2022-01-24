В чем польза морской капусты? Ответила врач

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала о пользе морской капусты. По ее словам, этот продукт богат йодом, который необходим для полноценной работы щитовидной железы.

«Калорийность чистой морской капусты составляет не более, чем 10 Ккал на 100 граммов. Также она содержит большое количество пищевой клетчатки. Достаточно 50-100 граммов консервированной морской капусты в течение дня, чтобы получить достаточное количество йода и полезных микроэлементов без вреда для здоровья», — приводит слова врача «Москва 24».

При этом Макиша отмечает, что важно, какой именно продукт вы потребляете. В морскую капусту часто добавляют масло, соль или сахар, а от этого она становится только калорийнее и вреднее. Специалист советует выбирать замороженную, консервированную или сушеную капусту. А также помнить, что в больших количествах она может навредить людям с заболеванием щитовидной железы.