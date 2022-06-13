В чем польза миндаля? Объяснил доктор

Издание Sozcu опубликовало материал, в котором доктор Осман Эрк рассказал о пользе миндаля. По словам эксперта, этот сырой орех богат мононенасыщенными жирными кислотами и клетчаткой. Также он помогает снизить уровень холестерина в крови.

Помимо этого, 30 граммов миндаля будут отличным источником белка, витаминов и минералов.

Орех помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и болезни почек. Эффективен он при похудении, улучшает здоровье кожи и снижает риск развития диабета.

Осман Эрк рекомендует употреблять миндаль вместе с кожурой, которая содержит фенольные соединения, богатые фитостеринами.

Помимо этого, миндаль позволяет быстро насытиться.