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28 марта, 14:00

Перечислены неожиданные свойства куркумы для кожи

Галина Глазко
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Названа польза куркумы.
Фото Global Look Press

Нутрициолог Татьяна Евстигнеева рассказала о полезных свойствах куркумы. По мнению специалиста, эта специя считается наиболее полезной для кожи человека.

«Куркума обладает противовоспалительными, антисептическими, антибактериальными и омолаживающими свойствами. Это делает данную специю отличным лекарственным и косметическим средством для ухода за кожей», — приводит слова специалиста «Медик Форум».

В куркуме содержится большое количество полезных веществ и витаминов, а также куркумин, кальций, железо и медь. Ее можно использовать для поддержания кожи в чистоте, контролирования активности сальных желез, осветления кожи, сухости.

Куркума используется для лечения ряда кожных заболеваний.

Специи, которые предотвращают рак. Названы специи, которые предотвращают рак

Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/133144-speciya-zhizni-ekspert-rasskazala-o-polze-kurkurmy.html
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