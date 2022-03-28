Перечислены неожиданные свойства куркумы для кожи

Нутрициолог Татьяна Евстигнеева рассказала о полезных свойствах куркумы. По мнению специалиста, эта специя считается наиболее полезной для кожи человека.

«Куркума обладает противовоспалительными, антисептическими, антибактериальными и омолаживающими свойствами. Это делает данную специю отличным лекарственным и косметическим средством для ухода за кожей», — приводит слова специалиста «Медик Форум».

В куркуме содержится большое количество полезных веществ и витаминов, а также куркумин, кальций, железо и медь. Ее можно использовать для поддержания кожи в чистоте, контролирования активности сальных желез, осветления кожи, сухости.

Куркума используется для лечения ряда кожных заболеваний.