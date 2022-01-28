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Сегодня, 12:00

В чем польза кунжутного масла? Объяснили эксперты

Эксперты рассказали о пользе кунжутного масла
Галина Глазко
Кунжутное масло.
Фото Global Look Press

Издание Al Jazeera рассказало о пользе кунжутного масла, которое оказалось главным конкурентом оливкового по полезным свойствам. По заключению специалистов, кунжутное масло приносит человеку еще больше пользы, чем оливковое.

В нем содержится много полиненасыщенных жиров вроде омега-3 и омега-6, которые помогают укрепить здоровье сердца, снижая при этом риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Отмечается, что употребление кунжутного масла способствует снижению уровня холестерина в крови. И даже в сравнении с оливковым маслом кунжутное способно снизить опасный холестерин в гораздо большей степени.

Источник: https://www.alarabiya.net/medicine-and-health/2022/01/23/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1
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