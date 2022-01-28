В чем польза кунжутного масла? Объяснили эксперты

Издание Al Jazeera рассказало о пользе кунжутного масла, которое оказалось главным конкурентом оливкового по полезным свойствам. По заключению специалистов, кунжутное масло приносит человеку еще больше пользы, чем оливковое.

В нем содержится много полиненасыщенных жиров вроде омега-3 и омега-6, которые помогают укрепить здоровье сердца, снижая при этом риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Отмечается, что употребление кунжутного масла способствует снижению уровня холестерина в крови. И даже в сравнении с оливковым маслом кунжутное способно снизить опасный холестерин в гораздо большей степени.