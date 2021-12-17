В чем польза кефира? Рассказала диетолог

Эксперт-диетолог Зюлал Ялчин рассказала о пользе кефира. По ее словам, он богат минералами, прежде всего фосфором и кальцием, а также незаменимыми аминокислотами. Ее заключения опубликовали в издании Milliyet.

«Микроорганизмы, которые содержатся в кефире, способствуют пищеварению, изменяя уровень лактозы и белка. Люди, чувствительные к «молочному сахару», тоже могут пить употреблять кефир, потому что содержание лактозы в нем понижено. Кефир очень важен для поддержания микрофлоры кишечника, синтеза ряда питательных веществ, антиканцерогенного действия и уровня холестерина в крови.

Он обладает терапевтическими свойствами при язвах, повышенном артериальном давление, расстройствах желчевыводящих путей, экземе, бронхите и астме", — отметила Ялчин.

Специалист также отметила, что кефир могут употреблять люди любого возраста.