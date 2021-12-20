В чем польза инжира? Рассказала диетолог
09:00
Диетолог Светлана Фус рассказала о пользе инжира. По ее словам, его стоит включать в рацион для восстановления работы ЖКТ.
«В инжире содержится много клетчатки, которая способствует нормальной работе пищеварительной системы, а также выступает в роли пребиотика — пищей для живущих в кишечнике бактерий. Именно поэтому инжир стоит употреблять при склонности к запорам. Но его чрезмерное количество может спровоцировать диарею и метеоризм», — рассказала Фус на своей странице в Instagram.
Диетолог отметила, что инжир является хорошим источником витаминов и минералов.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/CXWsr_ILLwa/?utm_medium=copy_link
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