ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Новости   //    ЗОЖ

В чем польза инжира? Рассказала диетолог

09:00
Инжир. Фото Global Look Press
Инжир. Фото Global Look Press

Диетолог Светлана Фус рассказала о пользе инжира. По ее словам, его стоит включать в рацион для восстановления работы ЖКТ.

«В инжире содержится много клетчатки, которая способствует нормальной работе пищеварительной системы, а также выступает в роли пребиотика — пищей для живущих в кишечнике бактерий. Именно поэтому инжир стоит употреблять при склонности к запорам. Но его чрезмерное количество может спровоцировать диарею и метеоризм», — рассказала Фус на своей странице в Instagram.

Диетолог отметила, что инжир является хорошим источником витаминов и минералов.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CXWsr_ILLwa/?utm_medium=copy_link

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Галина Глазко все материалы автора
Читайте также
Скандальный гол и ужасное решение в овертайме. Россия проиграла домашний турнир
Запрет на вступление Украины в НАТО обнаружили в конституции страны
0
Реклама