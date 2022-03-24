Мясников рассказал о пользе шоколада

Врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы «О самом главном» рассказал о пользе и вреде шоколада. По его словам, эта сладость полезна для организма. Его можно есть даже людям с сахарным диабетом.

«Шоколад содержит биологически активные вещества, благотворно действующие на обмен, резистентность к инсулину и сосудистую стенку. Его включают в семерку обязательных полезных продуктов наряду с овощами, фруктами, рыбой, орехами, красным вином и чесноком», — отметил теледоктор.

При этом Мясников напоминает, что пользу приносить именно темный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов. Белый и молочный шоколад вреден, так как в нем содержится мало какао, но много сахара и животного жира.

Врач рекомендует употреблять по одной дольке шоколада ежедневно.