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Мясников рассказал о пользе шоколада

Галина Глазко
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Названа польза шоколада.
Фото Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы «О самом главном» рассказал о пользе и вреде шоколада. По его словам, эта сладость полезна для организма. Его можно есть даже людям с сахарным диабетом.

«Шоколад содержит биологически активные вещества, благотворно действующие на обмен, резистентность к инсулину и сосудистую стенку. Его включают в семерку обязательных полезных продуктов наряду с овощами, фруктами, рыбой, орехами, красным вином и чесноком», — отметил теледоктор.

При этом Мясников напоминает, что пользу приносить именно темный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов. Белый и молочный шоколад вреден, так как в нем содержится мало какао, но много сахара и животного жира.

Врач рекомендует употреблять по одной дольке шоколада ежедневно.

Польза и&nbsp;вред шоколада. Шоколад: польза и вред

Александр Мясников
Здоровье
Питание
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