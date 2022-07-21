Диетолог назвал главное полезное свойство гречки для худеющих

Врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев посоветовал употреблять гречку тем, кто сидит на диете.

«Если у человека лишний вес и стоит задача похудеть, то гречка будет его основным углеводом. Лучше всего есть эту крупу на обед, так вы существенно снижаете шансы на углеводный «зажор» на ужин», — приводит слова эксперта Ura.ru.

Гречка считается медленным углеводом, который к тому же обладает низким гликемическим индексом (ГИ). Такие углеводы подойдут пациентам с диабетом.

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