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Сегодня, 08:00

Диетолог назвал главное полезное свойство гречки для худеющих

Галина Глазко
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Гречка считается медленным углеводом.
Фото Global Look Press

Врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев посоветовал употреблять гречку тем, кто сидит на диете.

«Если у человека лишний вес и стоит задача похудеть, то гречка будет его основным углеводом. Лучше всего есть эту крупу на обед, так вы существенно снижаете шансы на углеводный «зажор» на ужин», — приводит слова эксперта Ura.ru.

Гречка считается медленным углеводом, который к тому же обладает низким гликемическим индексом (ГИ). Такие углеводы подойдут пациентам с диабетом.

Ранее врач-диетолог Василиса Пономарева назвала продукты, которые не стоит есть на голодный желудок.

Гречка. Гречка: польза и вред для организма
Источник: https://ura.news/news/1052571972
Здоровье
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