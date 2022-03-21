Японские специалисты рассказали о пользе горького шоколада

Японское издание Yahoo News Japan опубликовало статью, в которой рассказывается о пользе шоколада. По словам экспертов, эта сладость способна помочь бороться со старением, укрепить нервы, разжижать кровь и снизить артериальное давление.

Также отмечается, что самое полезное в шоколаде — это какао. И чем его больше, тем лучше.

«Чем выше содержание какао в шоколаде, тем больше полифенолов и минералов в нем содержится. Самый лучший шоколад — это горький. В идеале стоит выбирать шоколад с содержанием какао 90%. Если вкус слишком неприятный, можно употреблять и с 70%», — говорится в статье.

Полифенолы усваиваются организмом быстро и имеют продолжительный эффект. Употреблять горький шоколад можно ежедневно, но в небольших количествах.