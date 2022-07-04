В чем польза дыни? Рассказал Гинзбург

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе дыни. По его словам, она является источником фолиевой кислоты и бета-каротина. Также мякоть дыни содержит большое количество кремния, железа, калия, магния и клетчатки. При этом в дыне есть вещество, придающее дополнительную сладость.

«В дыне содержатся особые молекулы сахарного спирта, который называются эритритами. Именно они дают приятный сладкий вкус, но при этом не усваиваются организмом как сахар», — приводит слова эксперта «Газета.Ru».

При покупке рекомендуется обращать внимание на внешний вид и аромат. Спелая и хорошая дыня приятно пахнет, а на ощупь будет твердой.

В сутки разрешается употреблять до 300 граммов мякоти дыни.