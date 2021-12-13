В чем польза цикория? Рассказала диетолог

Диетолог Анна Ивашкевич рассказала о полезных свойствах цикория. По ее словам, он хорошо влияет на кишечник благодаря наличию пищевых волокон.

«Употребление цикория позволяет улучшить состояние микрофлоры кишечника и снизить уровень холестерина. Растворимый цикорий отличается низкой калорийностью, что делает его полезным для худеющих. Цикорий также способствует профилактике диабета. В медицине цикорный корень больше всего ценят за высокое содержание в нем высокомолекулярного полисахарида инулина. Именно инулин способствует улучшению обмена веществ и пищеварения», — заявила Ивашкевич в беседе с изданием 74.ru.

При этом не рекомендуется пить цикорий пациентам с желчнокаменной болезнью и варикозом.