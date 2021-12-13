В чем польза цикория? Рассказала диетолог
07:00
Диетолог Анна Ивашкевич рассказала о полезных свойствах цикория. По ее словам, он хорошо влияет на кишечник благодаря наличию пищевых волокон.
«Употребление цикория позволяет улучшить состояние микрофлоры кишечника и снизить уровень холестерина. Растворимый цикорий отличается низкой калорийностью, что делает его полезным для худеющих. Цикорий также способствует профилактике диабета. В медицине цикорный корень больше всего ценят за высокое содержание в нем высокомолекулярного полисахарида инулина. Именно инулин способствует улучшению обмена веществ и пищеварения», — заявила Ивашкевич в беседе с изданием 74.ru.
При этом не рекомендуется пить цикорий пациентам с желчнокаменной болезнью и варикозом.
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