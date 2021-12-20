В чем польза брокколи? Ответили диетологи

Диетологи Дженнифер Вайс, Сара Петернелл и Ким Денхаус рассказали о чудодейственных свойствах брокколи. Их заключения опубликовала в издании «Real Simple».

«Брокколи — отличный выбор из овощей, потому что в нем мало углеводов, много клетчатки и значительный источник витамина C и витамина K. Брокколи содержит в себе еще витамин А, фолиевую кислоту, калий, фосфор и селен. Антиоксиданты, которые поступают из зеленых овощей, предотвращают сердечные заболевания, защищая сужение или укрепление функции кровеносных сосудов и уменьшая рост жировых отложений на стенках сосудов», — отмечает Вайс.

Также брокколи укрепляет иммунную систему, защищает сердце, выводит токсины из организма с желчью и защищает суставы.