Названа неочевидная польза бананов

Американское издание Eat This, Not That опубликовало статью, где говорится о пользе бананов для человеческого организма. Отмечается, что этот популярный фрукт богат питательными веществами и витаминами.

При частом употреблении бананов можно заметно улучшить состояние организма. В первую очередь фрукт помогает выработать полезные для кишечника короткоцепочечные жирные кислоты.

Помимо этого, бананы помогают бороться с лишним весом за счет белка и клетчатки, а еще данный фрукт насыщен витамином A, который помогает улучшить зрение. В связи с этим специалисты рекомендуют часть моркови в рационе заменить бананами.