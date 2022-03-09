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Сегодня, 10:00

Названа неочевидная польза бананов

Галина Глазко
Бананы.
Фото Global Look Press

Американское издание Eat This, Not That опубликовало статью, где говорится о пользе бананов для человеческого организма. Отмечается, что этот популярный фрукт богат питательными веществами и витаминами.

При частом употреблении бананов можно заметно улучшить состояние организма. В первую очередь фрукт помогает выработать полезные для кишечника короткоцепочечные жирные кислоты.

Помимо этого, бананы помогают бороться с лишним весом за счет белка и клетчатки, а еще данный фрукт насыщен витамином A, который помогает улучшить зрение. В связи с этим специалисты рекомендуют часть моркови в рационе заменить бананами.

В&nbsp;чем польза бананов? Рассказала врач. В чем польза бананов? Рассказала врач

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