В чем польза ананаса? Рассказала нутрициолог

Нутрициолог Ирина Степная рассказала о полезных свойствах ананаса, а также назвала суточную норму.

«Ананас — идеальное лакомство для похудения. Он богат витаминами группы В, С, А и такими микроэлементами, как железо, магний и кальций. Его можно употреблять людям, которые хотят улучшить работу кишечника и решить проблемы с метеоризмом и запорами. Лучше его есть с молочными продуктами, так вы получите диетический ужин и полный набор полезных микроэлементов для красоты и здоровья», — приводит слова Степной РИА Новости.

При этом она отметила, что в день нужно съедать не более 150 граммов. А аллергиками и пациентам с гастритом и язвой желудка его нельзя употреблять вообще.