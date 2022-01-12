В чем отличие тростникового сахара от белого? Рассказала врач

Диетолог-кардиолог Асият Хачирова рассказала, какой сахар полезнее. По ее словам, главное — следить за нормой и различать природный и добавленный сахар.

«Многие люди полагают, что коричневый или тростниковый сахар лучше и полезнее белого, поскольку стоит дороже. Однако у любого сахара одна биохимическая формула. По действию на организм нет разницы откуда он добыт: из тростника или сахарной свеклы. Преимущества тростникового сахара заключаются только в его вкусоароматических свойствах, придающих выпечке приятный аромат.

Природный сахар содержится во фруктах и молочных продуктах. Специально избегать этой пищи нет необходимости. Ограничивать надо добавленный сахар, который в процессе приготовления добавляется для придания сладкого вкуса блюду или напитку», — приводит слова специалиста «Москва 24».

Хачирова также отметила, что согласно международным рекомендациям по питанию, доля добавленного сахара должна составлять 5-10% от всего рациона.