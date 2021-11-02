В чем опасность супов на костном бульоне? Рассказал доктор Ковальков

Врач-диетолог и блогер Алексей Ковальков отметил, что супы на костном бульоне могут навредить здоровью. По его словам, жиры в горячем виде активно всасываются на уровне ЖКТ, попадая сразу же в лимфатическую систему, печень и кровь. А это сильная нагрузка на организм.

«Я не против супов, которые на овощном бульоне, но если супы сделаны на мясе, на жирном бульоне, это плохо влияет на нашу печень и поджелудочную железу. При этом холодец, который является вываркой мясного бульона, в редких случаях может принести пользу. Это блюдо можно съесть при алкогольной интоксикации», — сообщает «Вечерняя Москва».

Также специалист не уверен, что употребление костных бульонов поможет при переломах, так как они нанесут пациентам больше вреда, чем пользы.