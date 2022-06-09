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Сегодня, 08:00

Диетолог раскрыла главную пользу авокадо

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Авокадо помогает улучшить состояние кожи и волос.
Фото Global Look Press

Врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала о пользе авокадо. По ее словам, этот фрукт способен сделать здоровыми кожу и волосы, а также снизить риск развития рака кишечника.

Отмечается, что авокадо содержит много калорий по сравнению с другими фруктами и овощами, но эти калории представлены полезными жирами.

«В авокадо содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, которые способны предотвратить развитие атеросклероза, защитить организм от хронического воспаления и сахарного диабета. Также эти жирные кислоты поддерживают наш иммунитет, улучшают состояние кожи и делают волосы здоровыми и блестящими», — приводит слова эксперта «Известия».

Также в половине авокадо содержится треть суточной нормы клетчатки.

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Источник: https://iz.ru/1346374/2022-06-08/dietolog-nazvala-sposobstvuiushchii-krasote-volos-i-kozhi-produkt
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